В Москве задержали сотни участников акции за свободные выборы ...

(ВИДЕО) Недовольные беззакониями властей россияне вышли "на прогулку" на улицы Москвы после того, как московские власти отказались согласовывать акцию за свободные выборы.

На основании несогласованности акции "Вернем себе право на выборы!", власти вывели полицию и Росгвардию для разгона демонстрации проходящей в формате прогулки по Бульварному кольцу, и задержания ее участников.

По данным сервиса Мониторинга политических преследований, по состоянию на 17.45 в Москве были уже задержаны 600 участников прогулки, в том числе журналисты и не допущенные к выборам независимые кандидаты.

Социальные сети уже обошли десятки видеороликов, свидетельствующих о незаконных действиях полицейских, задерживавших демонстрантов без какого-либо повода, что видно и на этом видео. Молодой человек был задержан полицейскими только за то, что стоял на улице с российским флагом.

В другом случае, на Чистых прудах полицейские жестоко избили лежащих на земле людей.

Организаторами акции выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России.