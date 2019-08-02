Группа 'Ногу свело!' отказалась петь на акции Мэрии Москвы в знак солидарности с протестующими ...

"Ногу свело!" отказалась от выступления на организованном мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького в день массовых протестов в Москве.

Об этом в Инстаграме написал лидер коллектива Макс Покровский.

"Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена. Музыка должна объединять людей, а не разъединять их", - написал Покровский.

Как сообщает издание meduza, он сделал это в подписи к фотографии надписи «#допускай» — отсылке к требованию допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В субботу в Москве власти запретили проведение акции за чистые выборы. Вышедших на акцию в формате прогулки граждан задерживала полиция. По данным сервиса Мониторинга политических преследований ОВД-инфо, на 18.40 было задержано 685 человек.