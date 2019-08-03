Беглый олигарх Плахотнюк продолжает оставаться вице-президентом Социнтерна ...

Несмотря на то, что олигарх Владимир Плахотнюк полностью ушел из Демпартии еще полтора месяца назад, он продолжает оставаться одним из вице-президентов Социалистического интернационала.

Информация об этом содержится на официальном сайте Социнтерна.

Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, после неудавшейся попытки государственного переворота, совершенной возглавляемой им Демпартией и контролируемым этой партией правительством. О своем уходе с должности лидера ДПМ Плахотнюк сообщил в соцсетях еще 24 июня. Позже, депутат Сергей Сырбу сообщил, что Плахотнюк ушел и из партии.

Решение о введении Плахотнюка в президиум Социнтерна было принято на проходившем в марте 2017 года в колумбийском городе Картахена XXV конгрессе организации.

Сам Плахотнюк тогда не присутствовал на заседании Конгресса, опасаясь покидать территорию Молдовы, из риска быть арестованным по мандату Интерпола на основании выдвинутого рядом стран обвинению в совершении особо тяжких преступлений.

Известно, что должность Плахотнюка в Социнтерне была куплена, а решение было принято 6 февраля 2017 года, в ходе состоявшегося в Кишиневе заседании Комитета Социнтерна по СНГ и странам Черноморского бассейна и Кавказа.

Эта должность была нужна Плахотнюку для того, чтобы легитимизироваться на международном уровне.