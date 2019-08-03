Член партии Владимира Путина возмущается произволом полиции в Москве ...

"Я член партии "Единая Россия", пропустите меня! Если своих ломают и крутят, что это за партия?", - обращалась она к полицейским, демонстрируя свой партийный билет.

Инцидент имел место в субботу в Москве, где проходила запрещенная властями акция за свободные выборы.

Вышедших на акцию в формате прогулки граждан задерживала полиция. По данным сервиса Мониторинга политических преследований ОВД-инфо, всего было задержано 828 человек.

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