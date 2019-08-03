Полиция задержала кандидата на выборы в Мосгордуму во время интервью ...

(ВИДЕО) Кандидат в Московскую городскую думу от ЛДПР Валерий Булыгин был задержан в момент, когда он квалифицировал действия полиции, как "достаточно мягкие".

"На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие", - заявил журналистам телеканала "Дождь" кандидат на выборы. Через мгновение, сотрудники спецподразделения полиции схватили его со словами: "Молодой человек, давайте с нами пройдём".

Инцидент имел место в субботу в Москве, где проходила запрещенная властями акция за свободные выборы.

Вышедших на акцию в формате прогулки граждан задерживала полиция. По данным сервиса Мониторинга политических преследований ОВД-инфо, всего было задержано 828 человек.

Видео: "Дождь"