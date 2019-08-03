Полиция задержала кандидата на выборы в Мосгордуму во время интервью
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(ВИДЕО) Кандидат в Московскую городскую думу от ЛДПР Валерий Булыгин был задержан в момент, когда он квалифицировал действия полиции, как "достаточно мягкие".
"На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие", - заявил журналистам телеканала "Дождь" кандидат на выборы. Через мгновение, сотрудники спецподразделения полиции схватили его со словами: "Молодой человек, давайте с нами пройдём".
Инцидент имел место в субботу в Москве, где проходила запрещенная властями акция за свободные выборы.
Вышедших на акцию в формате прогулки граждан задерживала полиция. По данным сервиса Мониторинга политических преследований ОВД-инфо, всего было задержано 828 человек.
Видео: "Дождь"
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