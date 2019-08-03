Разыскиваемый Интерполом бывший судья из Украины свободно разгуливает по Кишиневу ...

(ВИДЕО) Бежавший из Украины судья Николай Чаус был замечен возле МВД Молдовы в сопровождении охранника.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований, опубликовав и видеоматериал, на котором разыскиваемый Интерполом беглец находился возле офиса бывшей правящей в Молдове Демпартии, который находится напротив здания МВД Молдовы.

На вопросы журналиста Чаус отказался отвечать и ретировался в сопровождении охранника.

В Украине Николай Чаус был обвинен в коррупции после того, как в 2016 году следователи разоблачили Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома.

После этого, Чаус бежал в Молдову, где запросил политическое убежище.

В ноябре 2017 года Высший совет правосудия освободил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева, так как 1 сентября 2016 года у судьи закончился отпуск, однако после этого он на работе не появлялся.

С 11 ноября 2016 года судья находится в международном розыске по линии Интерпола.