Автобус с детьми из Молдовы загорелся в Болгарии ...

(ВИДЕО) Инцидент произошел в субботу на автотрассе Тракия, когда автобус ехал из Бургаса в Варну.

В полиции Варны сообщили, что пострадавших нет.

Как сообщает болгарский телеканал БТВ, в загоревшемся примерно в 15 часов автобусе находился 31 ребенок. Пожар заметили сидевшие на задних сиденьях дети. Прибывшие по вызову пожарные потушили загоревшийся автобус, а через несколько часов детей перевез уже другой автобус.

Дети из Молдовы направлялись в Варну с танцевального фестиваля "Еврофолк" в Солнечном берегу.