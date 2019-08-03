Евросоюз призвал российские власти освободить задержанных в ходе акции за свободные выборы
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Официальный представитель Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что Брюссель ожидает незамедлительного освобождения участников протестной акции, которые были задержаны накануне в Москве.
"Право на свободу собраний и выражение мнений является основой демократии", - написала Косьянич в Twitter. Она также отметила недопустимость попыток "заставить оппозицию замолчать".
В ходе прошедшей 3 августа в Москве запрещенной властями акции за свободные выборы прошли массовые задержания демонстрантов. По данным полиции, в акции приняли участие около 1,5 тыс. человек. МВД сообщает о 600 задержанных, правозащитный проект "ОВД-инфо" - о 1001 задержанном.
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Евросоюз призвал российские власти освободить задержанных в ходе акции за свободные выборы ...Просмотров: 186
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