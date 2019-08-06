Москва обвиняет США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России ...

МИД России направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.

Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - приводит слова Захаровой ТАСС. Она напомнила в этой связи о многочисленных требованиях США в адрес России прекратить вмешательство в их внутренние дела.

Так, по ее словам, американское посольство в России было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве. "Как до субботних хождений, [так и после] посольство Соединенных Штатов активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу", - пояснила она. "Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее", - добавила дипломат, отметив, что только в самом конце документа опубликована просьба избежать следования по указанному маршруту. "Как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывали людей подключиться к этому мероприятию", - указала Захарова.

Она также подчеркнула, что не только дипломатические сотрудники западных государств предприняли попытки вмешательства во внутренние дела России, но и ряд СМИ, из числа которых она назвала германский телеканал Deutsche Welle. Захарова назвала "феноменальным проколом" публикацию этим каналом на русском языке призыва к москвичам выходить на акцию протеста. "К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны - тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование - наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены предпринять", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В ходе прошедшей 3 августа в Москве запрещенной властями акции за свободные выборы прошли массовые задержания демонстрантов. По данным полиции, в акции приняли участие около 1,5 тыс. человек. МВД сообщает о 600 задержанных, правозащитный проект "ОВД-инфо" - о 1001 задержанном.