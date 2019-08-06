Дорога к особняку Додона стала стратегической стройкой
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(ФОТО) После того, как Кишиневский муниципальный совет перешел под контроль занимающего должность президента Игоря Додона, к особняку Додона сразу была проложена асфальтовая дорога.
О том, что кишиневские власти решили отремонтировать дорогу к особняку Додона в ущерб ремонту других дорог в столице, сообщил в соцсетях муниципальный советник от "Нашей партии" Ильян Кашу.
"Примария в этом году не имеет средств на капитальный ремонт улицы Иона Крянгэ. Эта улицая является ключевой артерией в секторе Буюканы. Несмотря на это, легко нашелся 1 миллион леев на капитальный ремонт улицы Ксенополя, где живет Додон", - написал Кашу, призвав кишиневцев делать выводы накануне грядущих местных выборов.
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