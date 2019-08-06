Партия Плахотнюка переходит в наступление ...

После того, как новые власти отказались от идеи запретить деятельность участвовавшей в узурпации власти Демпартии беглого олигарха Владимира Плахотнюка, ДПМ решила обвинить власти в преследовании "основной оппозиционной политической силы".

ДПМ распространила Обращение, направленное во все западные посольства, госдепартамент США, Миссию ОБСЕ в Молдове, Офис Совета Европы, а также в Европейский совет, Европарламент и Европейскую комиссию.

Демпартия заявляет, что недавние заявления представителей нынешней власти о необходимости объявления ДПМ вне закона являются "попыткой закрытия единственной парламентской оппозиционной партии".

Кроме того, бывшая партия власти считает, что на ее избранников (депутатов, примаров, чиновников) оказывается давление, их шантажируют уголовными делами, запугивают с целью их перехода в партии новой власти. "Депутаты парламентской фракции ДПМ запуганы с целью сложить мандат либо перейти в находящиеся у власти политические формирования", - говорится в Заявлении.

Демпартия, ранее захватившая все структуры власти, отмечает в этом Заявлении "отход от демократии", "в условиях, когда лидеры нынешней коалиции распределили и политически подчинили силовые ведомства, юстицию и не только: СИБ, НЦБК, Генеральную прокуратуру, Службу госохраны, ЦИК".

Возмутилась Демпартия и "нападками на свободу СМИ". Ранее подавлявшая любые попытки независимости СМИ, ДПМ "выражает озабоченность и в связи с нарушениями в области свободы прессы". Одним из примеров, возмутивших партию беглого олигарха Плахотнюка, является переход лицензии на ретрансляцию самого рейтингового российского телеканала "Первый" от принадлежащего Плахотнюку телеканалу Prime к аффилированному Додону телеканалу AccentTV.

В этой связи, Демпартия призвала внешних партнеров и международные организации "вмешаться с целью убедить властных политиков вернуться в конституционное поле, в том числе с соблюдением политического плюрализма, правового государства и демократических принципов".

Ранее в обществе неоднократно звучали призывы к запрету деятельности ДПМ и люстрации ее членов и чиновников, вследствие того, что, находясь у власти, ДПМ полностью подчинила себе суды, прокуратуру, силовые структуры, все органы власти, а также большинство СМИ. Требования о запрете Демпартии усилились после организации этим формированием в июне этого государственного переворота с целью удержания власти.