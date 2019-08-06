Украина готовит амнистию капитала для бизнеса ...

Как сообщает украинское издание Liga, об этом заявил в эфире одного из радио секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Да, мы переговоры ведем по этому поводу… Первое, амнистия должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны… Очень часто одна из причин - это слабость самой налоговой", - сказал он.

По мнению Данилюка, ключевым условием амнистии капиталов является реформирование налоговой службы.

"Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия… Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить", - сообщил секретарь СНБО.

Третьим условием Данилюк назвал то, что под амнистию не должны попадать деньги, заработанные коррупционным или криминальным путем.

Налоговая амнистия подразумевает возможность для налогоплательщиков уплатить налоги, по которым истекли установленные законодательством сроки, без штрафных санкций.

За ее проведение во время предвыборной президентской кампании высказывался нынешний президент Владимир Зеленский.

"Мы предлагаем дать налоговую амнистию, сделать нулевую декларацию. Такое налоговое чистилище. Малому и среднему бизнесу мы предлагаем маленький процент - 5%. Если мы будем говорить про какие-то крупные компании - от 5% до максимум 7-10%. Это нормально, это прилив для финансов страны", - говорил он.