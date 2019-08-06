Плахотнюк заочно арестован московским судом по обвинению в наркоторговле ...

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Плахотнюка и его доверенное лицо, также бывшего депутата ДПМ, Константина Цуцу обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, молдавский политик причастен к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ.

C 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Из незаконного оборота изъяли более тонны гашиша.

По данным МВД, Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами преступной группировки.

Ранее, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

14 июня Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову, а спустя 10 дней объявил об уходе из политики.

Предположительно, Плахотнюк находится в США.