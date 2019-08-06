Прокуратура определила период узурпации власти ...

Спустя две недели, Генпрокуратура завела уголовное дело по факту узурпации власти, определив, что она имела место лишь в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Соответствующее решение было принято в понедельник по указанию врио Генерального прокурора Дмитрия Робу

"Согласно постановлению врио Генерального прокурора Дмитрия Робу, сегодня было решено возбудить уголовное производство по факту узурпации власти в период 7-14 июня 2019 г. бывшей властью Республики Молдова", - говорится в пресс-релиз Генеральной прокуратуры.

В этом же документе отмечается, что этим постановлением "были установлены фактические и правовые ошибки", которые стояли в основе постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было принято бывшим врио Генпрокурора Игорем Попа 23 июля 2019 года.

Также сообщается, что соответствующее уголовное преследование "будет осуществляться группой уголовного преследования, состоящей из прокуроров, сотрудников уголовного преследования и следственных органов из различных подразделений правоохранительных органов".

Генеральная прокуратура ничего не сообщила относительно состава этой самой "группы прокуроров", а также, почему период правления Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка до 7 июня внезапно стал "периодом демократии".

Согласно ст.2(2) Конституции, "Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа".

Уголовный кодекс (ст.339) предусматривает в качестве наказание за узурпацию (насильственное удержание) государственной власти от 10 до 20 лет лишения свободы.

Демпартия отреклась от власти 14 июня 2019 г., а ее лидер Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову.