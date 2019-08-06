Deutsche Welle считает неприемлемой реакцию МИД России ...

Ни в одной опубликованной статье или репортаже медиакомпания не призывала кого-либо принимать участие в протестах в России. "Мы воспринимаем это утверждение госпожи Захаровой в прямой связи с задержанием нашего корреспондента Сергея Дика", - заявил пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт в связи с прозвучавшими накануне обвинениями официального представителя МИД России Марии Захаровой в адрес Deutsche Welle.

Как сообщает DW, медиакомпания выразила протест против задержания своего корреспондента. Препятствование работе аккредитованного журналиста неприемлемо, говорилось в письме DW от 28 июля в адрес российского МИД: "настоящим выражаем свой официальный протест и ожидаем объяснений".

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова направила официальный ответ МИД России, отметив, что на страницах DW в социальных сетях "были опубликованы недвусмысленные призывы к массовому участию в незаконном митинге". "В силу этого обстоятельства ваши сотрудники никак не могут рассматриваться как журналисты, но сами являются активными участниками противоправных действий", - отмечается в документе. "Напоминаем о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации, особенно в части недопустимости его нарушения под прикрытием статуса иностранного корреспондента", - подчеркивается в ответе МИД России.

В свою очередь, генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург расценил действия российских властей и реакцию МИД РФ, как неприемлемые. "Если огульно причислять журналистов, которые сообщают о протестах, к участникам протестов, а потом еще этих журналистов и задерживать, то это не только очевидное нарушение свободы прессы, но и инструмент из арсенала полицейского государства", - заявил генеральный директор Deutsche Welle.

Накануне, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "феноменальным проколом" публикацию русской редакции Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста. "К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны - тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование - наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены предпринять", - заявила Захарова в эфире телканала "Россия-1".