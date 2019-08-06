Депутат с самым сомнительным мандатом настаивает на абсурдности требований о запрете Демпартии ...

По мнению Дьякова, "ДПМ не принимала никакого решения удерживать власть после парламентских выборов".

"Единственная дискуссия на эту тему была 14 июля в 10 часов утра на заседании Исполнительного совета ДПМ. Все члены Совета выступили за мирную передачу власти новой мажоритарной коалиции", - считает Дьяков.

Об этом он написал в соцсетях, назвав "слухи о том, что правящая коалиция призывает вывести ДПМ за рамки закона, примитивным бредом, продуктом тоталитарного мышления".

В то же время, Дмитрий Дьяков считает, возможным "иметь претензии к отдельному физическому лицу или активисту партии". "Но, как можно запретить партию с 30-ью депутатами законодательного органа страны, сотнями примаров и тысячами местных советников, которые не имеют ничего общего с политическими интригами в Кишиневе?!", - вопрошает Дьяков, являющийся почетным председателем Демпартии беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Примечательно, то выступающий с публичными нотациями Дьяков стал депутатом в результате массовой фальсификации на выборах, ставшей возможной именно благодаря узурпации власти правящей в тот период Демпартии.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедших 24 февраля выборов впервые за историю избирательных кампаний в Молдове было зафиксировано исчезновение 4654 бюллетеней. Причем, больше всего - 1925 бюллетеней пропало в родном селе Дмитрия Дьякова - на участке в с.Башкалия. Количество бесследно пропавших там бюллетеней составило почти 65% всех присланных на участок бюллетеней. Эти данные содержатся на официальном сайте Центризбиркома и являются частью официальных результатов прошедших выборов.

Несмотря на скандал, контролируемый Демпартией ЦИК не увидел в этом проблемы, а мандат Дмитрия Дьякова был утвержден также контролируемым ДПМ Конституционным судом. Позже, Дмитрий Дьяков даже возглавил парламентскую фракцию ДПМ.

В течение последних лет, в обществе неоднократно звучали призывы к запрету деятельности ДПМ и люстрации ее членов и чиновников, вследствие того, что, находясь у власти, ДПМ полностью подчинила себе суды, прокуратуру, силовые структуры, все органы власти, а также большинство СМИ. Требования о запрете Демпартии усилились после организации этим формированием в июне этого государственного переворота с целью удержания власти.