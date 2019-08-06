МЕНЮ
Twitter
﻿ 82
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:48  

Додон решил переплюнуть Путина

09:51  

Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău

06.08.2019  

Саакашвили: Дебильные законы нельзя соблюдать!

06.08.2019  

Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

06.08.2019  

Российские журналисты требуют прекратить политический террор

06.08.2019  

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя
все новости

Дмитрий Чубашенко призывает к настоящей деолигархизации

Опубликовано : 06 август 2019 г. 10:24 | Просмотров: 1521 | Категория: Аналитика сети

Журналист, публицист Дмитрий Чубашенко высказал свое мнение по поводу призывов гражданского общества к деолигархизации государства и люстрации пособников режима Плахотнюка.

Свои предложения и позицию он выразил в соцсетях, призвав к "настоящей деолигархизации"

"Спустя два месяца после мирной эвакуации Плахотнюка за рубеж общими усилиями США, России и ЕС отдельные представители гражданского общества продолжают настаивать на радикальной, революционной зачистке тех, кто служил режиму беглого олигарха, прежде всего, вконец прогнившего судейского и прокурорского сословия.

В этих целях предлагается ряд мер: парламентское большинство ACUM-ПСРМ должно принять законодательство по обеспечению "переходного правосудия", которое вершили бы специально созданные временные, чрезвычайные органы юстиции, спецкомиссии, спецпрокуроры, спецтрибуналы; те, кто служил старому режиму, должны быть подвергнуты люстрации и запретам на профессию; имеющиеся судьи и прокуроры должны быть выведены за штат и пропущены через фильтр спецкомиссий на предмет профпригодности; наиболее одиозные органы юстиции и правопорядка, служившие в полном составе старому режиму (Генпрокуратура и ее структуры, НЦБК, ВСМ, ВСП, АП Кишинева и столичные суды первой инстанции) должны быть ликвидированы целиком и полностью, все их работники уволены и также пропущены через сито спецкомиссий, созданных в том числе с участием призванных из-за рубежа "варягов"; парламентское большинство должно создать новые, чистые органы правосудия и правопорядка, которые обеспечат настоящую деолигархизацию и по-настоящему функциональные институты.

Казалось бы, во всех этих революционных инициативах есть своя логика. После "падения" режима Плахотнюка люди жаждут справедливости, а значит, и крови прислужников того самого ненавистного режима. В условиях, когда новая власть не может обеспечить людям хлеба, она могла бы дать им хотя бы зрелища в виде красочного риэлити-шоу из эффектных арестов, судебных процессов и посадок. Однако, партии, входящие в парламентское большинство, слепленное внешними партнерами, не спешат идти навстречу пожеланиям ни народа, ни радикальных представителей гражданского общества. Тому есть несколько объяснений.

Первое, и главное, заключается в том, что сегодняшняя Молдова — это "гибридная колония", управляемая из разных внешних центров. Самая влиятельная часть этой коалиции, правительство Майи Санду, являет собой идеальную колониальную администрацию, ориентированную на Запад и выполняющую все поступающие оттуда указания и пожелания. В этой администрации не меньше представителей гражданского общества, чем тех, кто в нее не вошел и со стороны требует "настоящей деолигархизации". Последние не учитывают того, что их братья и сестры по гражданскому обществу, вошедшие во власть, и шагу не ступят без разрешения внешних кураторов. А тем резкие потрясения, которые на неопределенный период парализуют всю систему юстиции и правопорядка в Молдове, не нужны. Им нужна стабильность. Их логика понятна: дорогие молдаване, мы освободили вас от Плахотнюка, чего вы еще хотите? мы сделали за вас то, что вы не смогли сделать сами, сидите тихо, и продолжайте реформы, а мы дадим вам на это еще бюджетов. Эти партнеры за 10 лет потратили на реформу юстиции в Молдове 100 миллионов евро. Сломать сейчас всю эту систему — значит, признать, что те, кто давал деньги, консультантов, финансировал занимавшееся реформами гражданское общество, извините, об... облажались. Они не могут себе этого позволить.

Когда представители гражданского общества, в основном, финансируемого Западом, обращаются с радикальными требованиями к правительству, также управляемому Западом, они совершают методологическую ошибку. Правительство такие вопросы не решает. Со своими требованиями радикалам надо обращаться напрямую к Западу. С необходимостью эвакуации Плахотнюка Запад согласился, а вот в сломе всей системы юстиции он нужды не видит. На его взгляд, это уже перебор. Нужно убеждать внешних партнеров в том, что они не правы, а не созданное этими партнерами парламентское большинство. Эти партнеры много лет прекрасно сотрудничали с режимом Плахотнюка, он не казался им совсем уж каким-то людоедским, самого главу этого режима ласково приютили именно на Западе. Идти по пути революционного слома наследия старого режима, создания молдавских аналогов "ВЧК" и "комиссий Мюллера" Запад считает нецелесообразным, предпочитая и дальше двигаться по пути эволюционных реформ.

Второе объяснение вялой реакции ACUM-ПСРМ на революционный порыв представителей гражданского общества заключается в том, что сама эта власть временная, переходная, и мандата на какие-то долгосрочные, фундаментальные реформы ей никто не давал. Все как-то подзабыли, что единственным мотивом формирования этой неестественной коалиции было создание условий для проведения честных, справедливых, демократических досрочных выборов, в результате которых должна быть создана более легитимная, устойчивая и долговременная власть. Заставить коалицию, которая была создана для забега на стометровку, из-под палки бежать марафон, не получится.

Пункт третий. Даже если признать, что режим Плахотнюка обслуживали сплошь "враги народа", которых надо уничтожать как класс, кто сказал, что в новой власти собрались сплошь "друзья народа"? Партия социалистов и ее лидер, президент Игорь Додон, были частью режима Плахотнюка. В ночь с 7 на 8 июня под решающим воздействием внешних партнеров эта часть перекрасилась и вступила в коалицию с ACUM, которая до того момента сама боролась с "тандемом Плахотнюк-Додон". Теперь ACUM вместе с одной, пусть и меньшей, частью того тандема, борются против режима Плахотнюка в целом. Возникает логичный вопрос: а ПСРМ и Додон, как часть старой системы, тоже подлежат "зачистке", если не сейчас, то потом? Хотелось бы услышать от представителей гражданского общества ответ и на этот вопрос.

Четвертое. Эти представители гражданского общества уверены ли вообще в том, что настоящей целью новой власти действительно является слом режима Плахотнюка, а не освоение его наследия? Пока мы наблюдаем прикрытый фиговым листком фейковых конкурсов делёж новой властью должностей, освобожденных старорежимными кадрами, захват ценных активов Плахотнюка, например, телеканалов, и попытки перевербовать на свою сторону ту же самую судейско-прокурорскую корпорацию. Все это выглядит не как стремление сломать систему "захваченного государства", а как желание занять в этой системе освобожденный внешними партнерами трон главного олигарха.

И наконец, когда отдельные представители гражданского общества, не попавшие во власть, критикуют эту власть за недостаточный радикализм в демонтаже старого режима, не делают ли они это с прицелом на предстоящие досрочные выборы? Если они сами готовятся пойти на выборы под лозунгом "Даёшь настоящую деолигархизацию!", и для этого сегодня обвиняют ACUM-ПСРМ в неспособности такую деолгархизацию обеспечить, об этом тоже нужно честно сказать.

Настоящая деолигархизация — это хорошо. Но настоящая".


| Версия для печати



Загрузка...
ЗДЕСЬ
Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Дмитрий Чубашенко призывает к настоящей деолигархизации

Дмитрий Чубашенко призывает к настоящей деолигархизации ...

Просмотров: 1518
Кто-то поверит, что пост советника Додона превращает людей в ярых борцов с коррупцией?

Кто-то поверит, что пост советника Додона превращает людей в ярых борцов с коррупцией? ...

Просмотров: 862
Чубашенко: Додон устроил правительству Санду `публичную порку`

Чубашенко: Додон устроил правительству Санду `публичную порку` ...

Просмотров: 9114
Петренко: Плахотнюк плачет от смеха – двое судей КС уже у него в кармане

Петренко: Плахотнюк плачет от смеха – двое судей КС уже у него в кармане ...

Просмотров: 16063
МВФ не велит: Чубашенко объяснил, почему ACUM и ПСРМ отказываются от своих предвыборных обещаний

МВФ не велит: Чубашенко объяснил, почему ACUM и ПСРМ отказываются от своих предвыборных обещаний ...

Просмотров: 4012
Демпартия встречает `сороковины` Плахотнюка в состоянии полураспада

Демпартия встречает `сороковины` Плахотнюка в состоянии полураспада ...

Просмотров: 10982
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 14012
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 40138
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 37763
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15541
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115464
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 105136
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 102627
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44370
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38642
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 37886
Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Просмотров: 27303
Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Просмотров: 26231
ВЛАСТЬ
Додон решил переплюнуть Путина

Додон решил переплюнуть Путина

09:51  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău
06.08.2019  Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры
06.08.2019  Депутат с самым сомнительным мандатом настаивает на абсурдности требований о запрете Демпартии
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău

Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău

05.08.2019  Прокуратура определила период узурпации власти
05.08.2019  Плахотнюк заочно арестован московским судом по обвинению в наркоторговле
05.08.2019  Партия Плахотнюка переходит в наступление



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2019 (37)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker