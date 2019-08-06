Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя
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(ВИДЕО) Пожарный расчет прибыл в центр Бельц и провел операцию по спасению голубя, запутавшегося в проводах иллюминации.
Видеокадры события разместило в соцсетях издание "СП".
Ставшие свидетелями операции горожане аплодировали спасателям.
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