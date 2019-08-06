Российские журналисты требуют прекратить политический террор ...

Действия правоохранительных органов России в отношении участников прошедшей в Москве 27 июля акции за свободные выборы квалифицировано редакцией оппозиционного издания "Новая газета", как политический террор и уголовное преследование за убеждения.

Об этом говорится в публичной петиции, инициированной "Новой газетой" и открытой для подписания в Интернете.

"Мы, граждане России, требуем остановить политический террор, развязанный против народа нашей страны правоохранительными органами", - говорится в петиции.

Журналисты отмечают, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, несмотря на то, что во время акции за свободные выборы не было фактов, определяющих наличие массовых беспорядков (насилие, повреждение имущества, поджоги и погромы).

"Вопреки Конституции России граждане, мирно защищавшие свои права, подвергнуты сейчас уголовному преследованию за свои убеждения. Напомним, что часть 3 статьи 29 Основного закона нашей страны гласит: "Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них", - отмечается в документе.

Авторы петиции считают, что "уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав".

"Использование полномочий Следственного комитета для организации политического террора против собственного народа не останется незамеченным. Масштабное злоупотребление правом в политических целях будет иметь долгосрочные и трагические последствия для судьбы нашей страны, о чем свидетельствуют исторические уроки XX столетия. Уголовное преследование не может быть методом сведения счетов со своими политическими оппонентами и провоцирует дальнейшую эскалацию гражданского конфликта в России", - говорится в петиции журналистов "Новой газеты", потребовавших "прекратить дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года в связи с явным отсутствием события преступления".

"Новая газета" является основанным в 1993 году российским изданием, всемирно известным расследованиями коррупции в высших эшелонах власти и специальными репортажами из горячих точек. Журналисты являются обладателями Пулитцеровской премии и были номинированы на Нобелевскую премию. На сегодняшний день 20% расходов газеты покрываются личными пожертвованиями более 7000 ее читателей.