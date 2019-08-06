Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры ...

Известная своей личной преданностью беглому олигарху Владимиру Плахотнюку зам. прокурора по борьбе с коррупцией Адриана Бецишор ушла из органов прокуратуры.

Как сообщает издание Ziarul de Gardă, во вторник Бецишор подала соответствующее заявление врио Генерального прокурора Дмитрию Робу.

Адриана Бецишор, известная по скандальному `делу Филата`, а также ещё целому ряду заказных политических дел, с 2017 года занимала пост заместителя главного прокурора антикоррупции. В мае 2019 года она временно возглавила Антикоррупционную прокуратуру.

Бецишор на протяжение почти 10 лет исполняла заказы по преследованию ряда политиков и бизнесменов с целью отъема бизнеса в пользу олигарха Владимира Плахотнюка.

26 июня премьер-министр Майя Санду потребовала отставки Бецишор, а также призвала начать расследование её деятельности на поприще “отработки политических заказов”. Глава правительства также обвинила главу прокуратуры антикоррупции в затягивании дела о банковской краже и причастного к нему депутата Илана Шора.