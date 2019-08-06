Саакашвили: Дебильные законы нельзя соблюдать! ...

(ВИДЕО) Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, что делать, когда закон составлен властью для защиты своих интересов.

Ответ Михаила Саакашвили касался ситуации в России, где протестующих против произвола властей обязывают формально соблюдать закон, нарушая право граждан на свободу мнения.

Примечательно, что этот совет полностью подходит и для новых молдавских властей, призывающих соблюдать придуманные режимом Плахотнюка законы.

"Все большие изменения, в том числе на Западе, все протестные движения прошли через формальное нарушение закона", - заявил Саакашвили, добавив, что нельзя соблюдать "дебильные законы". "Надо их менять, в том числе, через мирный протест, нарушая их в формальном смысле этого слова, не нарушая принципов справедливости и верховенства права", - отметил Саакашвили в эфире российского видеоблоггера Алексея Романова. Экс-президент Грузии привел в этой связи пример чернокожей девушки в США времен расовой дискриминации, сознательно пошедшей на нарушение несправедливого закона.