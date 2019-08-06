Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău ...

Детали контракта, подписанного правительством Павла Филипа по строительству спортарены на окраине Кишинева указывают на аферу, цель которой является захват земли.

Об этом заявил министр экономики Вадим Брынзан в эфире телеканала TV8.

"Турецкой компании передали в залог 10 га земли, весь этот комплекс и еще 59 га, которые сейчас в запущенном состоянии. Компания имеет право передать их в концессию", - сообщил министр.

В этой связи он отметил, что контракт был составлен таким образом, чтобы в случае, если государство не сможет выполнить свои обязательства перед турецкой компанией, оно будет вынуждено уступить спорткомплекс вместе с землей.

"Правительство обязано платить турецкой компании миллионы евро каждый год. Чтобы мы могли платить необходимые суммы, этот комплекс должен давать 9 миллионов евро в год, 500 тысяч евро в день", - подчеркнул он. Министр отметил, что рассчитывать на посещение этого комплекса 5 тысячами человек ежедневно не является реальным.

"Мы просто не сможем произвести соответствующие платежи, и тогда застройщик, турецкая сторона, присвоит себе залог, те самые 59 га земли, имея право передать их в концессию третьим сторонам, не спрашивая нас. Вот и вся схема", - заявил Брынзан.

Министр экономики отметил, что намерен передать материалы внутреннего расследования в Генеральную прокуратуру для принятия решения относительно аферы под прикрытием строительства Arena Chişinău.

Проект по строительству Arena Chișinău был анонсирован лидером ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком 13 марта 2018 года.

В течение 10 дней законопроект об изменении назначения земли был не только зарегистрирован, но и проголосован 23 марта сразу в двух чтениях.

В апреле 2018 года, занимающий должность президента Игорь Додон без каких-либо претензий к авторам подписал закон о выводе более 70 га земли из сельскохозяйственного оборота и переводе ее для проекта ДПМ.

Об этом Додон сообщил журналистам 19 апреля 2018 года, лишь спустя неделю после промульгации, уточнив, что он промульгировал соответствующий закон "еще на прошлой неделе" и не имеет никаких претензий по нему, несмотря на то, что при его принятии была серьезно нарушена процедура, а государству был нанесен прямой ущерб в размере 90 миллионов леев.