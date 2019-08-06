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Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău

Опубликовано : 07 август 2019 г. 09:51 | Просмотров: 3007 | Категория: Власть, Криминал

Детали контракта, подписанного правительством Павла Филипа по строительству спортарены на окраине Кишинева указывают на аферу, цель которой является захват земли.

Об этом заявил министр экономики Вадим Брынзан в эфире телеканала TV8.

"Турецкой компании передали в залог 10 га земли, весь этот комплекс и еще 59 га, которые сейчас в запущенном состоянии. Компания имеет право передать их в концессию", - сообщил министр.

В этой связи он отметил, что контракт был составлен таким образом, чтобы в случае, если государство не сможет выполнить свои обязательства перед турецкой компанией, оно будет вынуждено уступить спорткомплекс вместе с землей.

"Правительство обязано платить турецкой компании миллионы евро каждый год. Чтобы мы могли платить необходимые суммы, этот комплекс должен давать 9 миллионов евро в год, 500 тысяч евро в день", - подчеркнул он. Министр отметил, что рассчитывать на посещение этого комплекса 5 тысячами человек ежедневно не является реальным.

"Мы просто не сможем произвести соответствующие платежи, и тогда застройщик, турецкая сторона, присвоит себе залог, те самые 59 га земли, имея право передать их в концессию третьим сторонам, не спрашивая нас. Вот и вся схема", - заявил Брынзан.

Министр экономики отметил, что намерен передать материалы внутреннего расследования в Генеральную прокуратуру для принятия решения относительно аферы под прикрытием строительства Arena Chişinău.

Проект по строительству Arena Chișinău был анонсирован лидером ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком 13 марта 2018 года.  

В течение 10 дней законопроект об изменении назначения земли был не только зарегистрирован, но и проголосован 23 марта сразу в двух чтениях.

В апреле 2018 года, занимающий должность президента Игорь Додон без каких-либо претензий к авторам подписал закон о выводе более 70 га земли из сельскохозяйственного оборота и переводе ее для проекта ДПМ.

Об этом Додон сообщил журналистам 19 апреля 2018 года, лишь спустя неделю после промульгации, уточнив, что он промульгировал соответствующий закон "еще на прошлой неделе" и не имеет никаких претензий по нему, несмотря на то, что при его принятии была серьезно нарушена процедура, а государству был нанесен прямой ущерб в размере 90 миллионов леев.


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