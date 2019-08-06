Додон решил переплюнуть Путина ...

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон объявил о рекордной не только для Молдовы численности своих поклонников в соцсетях.

Если верить Додону, в соцсетях смотрят его "Прямые линии" миллионы зрителей, что превышает даже число зрителей выступлений президента России Владимира Путина, продолжающего оставаться самым популярным зарубежным политиком среди молдаван.

Однако, доверие к опубликованной Додоном статистике разбивается о вскрытую ранее махинацию, к которой прибег этот пророссийский чиновник, покупая "лайки" в Индии.

Сюжет на эту тему был показан на телеканале BTV.