Додон решил переплюнуть Путина
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(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон объявил о рекордной не только для Молдовы численности своих поклонников в соцсетях.
Если верить Додону, в соцсетях смотрят его "Прямые линии" миллионы зрителей, что превышает даже число зрителей выступлений президента России Владимира Путина, продолжающего оставаться самым популярным зарубежным политиком среди молдаван.
Однако, доверие к опубликованной Додоном статистике разбивается о вскрытую ранее махинацию, к которой прибег этот пророссийский чиновник, покупая "лайки" в Индии.
Сюжет на эту тему был показан на телеканале BTV.
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