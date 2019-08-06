'Независимый' депутат устроил свою невестку на высокооплачиваемую должность ...

(DOC) Свежеиспеченный "независимый" депутат Ион Гроза в бытность свою председателем Кагульского района посчитал необходимым устроить в Аппарат председателя района свою невестку.

Как сообщил агентству OMEGA источник в Госканцелярии правительства, Гроза устроил свою невестку в Службу по связям с общественностью. Согласно предоставленным агентству бухгалтерским ведомостям на зарплату, невестка нынешнего депутата получала не самую плохую зарплату не только для Кагула, но и для Кишинева – более 10600 леев в месяц.

На предоставленной агентству фотографии также видно, что Гроза привлек свою невестку и в ходе предвыборной кампании на выборах в нынешний парламент.

В настоящий момент, Гроза, избранный "независимым" депутатом при финансовой поддержке Демпартии (посредством депутата ДПМ В.Андронаки), предложил свои услуги партии PAS на предстоящих местных выборах.