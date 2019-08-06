Что связывает Андрея Нэстасе и Игоря Додона ...

(ФОТО) В среду стало известно, что Нэстасе и Додона связывает тяга к публичной демонстрации персонализированных подарков, имеющих отношение к их должностям.

Глава МВД Андрей Нэстасе вынужден был отреагировать после того, как стал предметом вполне оправданных насмешек в свой адрес в соцсетях по поводу своего появления на заседании правительства в полицейской форме.

Нэстасе оделся в форму полицейского с вышитым именем на груди несмотря на то, что он является гражданским министром и по закону не является начальником полиции.

Увидев реакцию в обществе, министр был вынужден отреагировать, сообщив, что надетая им персонализированная форма является подаренной накануне в честь Дня рождения. "Я надел ее в знак уважения к моим коллегам из МВД", - уточнил Нэстасе.

Примечательно, что в январе 2017 года предметом насмешек стал Игорь Додон, который спустя месяц после того, как занял должность президента, сфотографировался в халате с вышивкой "Президент". Тогда, Додон также отреагировав на насмешки в соцсетях, сообщил, что халат он "получил в подарок от одного из своих родственников".