Петков: Общество вправе устроить публичные допросы скомпрометированных прокуроров ...

(DOC) На фоне тотальной нищеты, в находившейся под контролем олигарха Владимира Плахотнюка прокуратуре зарплаты исчисляются десятками тысяч леев, а общество обязано содержать из своих доходов скомпрометированных прокуроров.

Об этом заявил в соцсетях гл.редактор агентства OMEGA Александр Петков, комментируя представленный им приказ врио Генпрокурора о назначении регионального прокурора.

В этом приказе указывается, что назначенцу установлен основной оклад в размере 23430 леев.

По мнению Петкова, при таком окладе, конечная зарплата прокурора может превышать 35 тысяч леев в месяц. В этой связи он считает, что общество, содержащее на свои скромные доходы таких скомпрометировавших себя прокуроров, как Шендря, Казаку, Бакалым, Заневич, Сибов и пр., имеет полное право устроить им "публичные допросы", "чтобы другим неповадно было".

"Я давно говорил о том, что зарплаты прокуроров после известной всем «реформы» достигли тысяч 20-ти. «Реформаторы» увидели цель своих действий именно в серьезном повышении зарплат. Эффективность деятельности этих «служителей общества» совершенно никого не интересовала.

Увидев этот документ, даже я удивился. Базовый оклад в 23430 леев означает, что зарплата прокурора составляет все 35 тысяч, если не больше.

Именно такие зарплаты получали и продолжают получать откровенные преступники в прокурорских мантиях, как Шендря, Казаку, Бакалым, Заневич, Сибов и подобный им Бусуйок.

Уверен, что общество, оплачивающее из своих скромных доходов безбедное существование этих обнаглевших церберов, имеет полное право не просто спрашивать с них, а выводить их на центральные площади городов для публичных допросов. Так, чтобы другим неповадно было", - написал Александр Петков в соцсетях, комментируя документ, указывающий на прокурорскую зарплату.