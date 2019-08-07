Бывший президент Киргизии задержан по обвинению в коррупции ...

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан спецназом на территории его резиденции в ходе операции, в которой были задействованы тысячи силовиков.

Об этом российское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источники в штабе бывшего главы государства.

"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", - заявил представитель штаба. По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезены несколько его соратников, в том числе бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии продолжалась почти сутки. В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева сторонниками. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человека получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов.

В четверг была предпринята вторая попытка штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа.

27 июня парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Сам экс-президент утверждает, что нынешним властям не нужны его показания, а все обвинения в его адрес имеют политические мотивы.