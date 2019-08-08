В правительстве Майи Санду продолжаются 'родственные' назначения ...

После того, как министром юстиции стала родственница ближайшего помощника Плахотнюка, "родственное" назначение имело место и в минсельхозе.

Таким образом, госсекретарем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды стала Юлиана Кантараджиу.

Согласно предоставленной агентству OMEGA, новый чиновник приходится племянницей депутата Юрия Реницэ. Реницэ является депутатом от Партии Платформа DA (Блок ACUM).

Кантараджиу работала в неправительственном секторе и была экспертом по внедрению проектов Национального экологического центра.

Это не первый случай, когда новая власть назначает родственников на государственные должности. Кроме упомянутого назначения министра юстиции, одним из самых ярких примеров является назначение врио Генпрокурора родственника одного из лидеров правящей коалиции. Примечательно, что в предвыборной кампании находившийся тогда в оппозиции Блок ратовал за назначения на правительственные должности исключительно по принципу меритократии.