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Правительство объявило войну прокуратуре

Опубликовано : 09 август 2019 г. 17:37 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Решение Высшего совета прокуроров провести конкурс на назначение нового генерального прокурора без учета рекомендаций правительства и депутатов вынудило премьер-министра Майю Санду объявить о радикальных мерах по реформированию системы прокуратуры.

Выступив в пятницу перед журналистами, Санду заявила, что "настало время менять систему извне".

В своем выступлении премьер-министр объявила о создании Бюро по борьбе с коррупцией и реформе юстиции при премьер-министре.

"Мы не можем больше ждать. Потому что мы не можем обеспечить хорошую жизнь гражданам этой страны, если мы сначала не обеспечим функциональную юстицию. Они потерпели неудачу не потому, что у них не хватило времени, а потому, что они грубо бросают вызов всем нам.

Время вышло! Хватит! Система должна быть очищена извне", - заявила Санду.

Премьер-министр отметила в этой связи, что принятое в пятницу решение Высшего Совета прокуроров о проведении конкурса на назначение нового генерального прокурора, игнорируя инициативы правительства и ходатайства об изменении способа его избрания, представляет собой "неповиновение ожиданиям всех граждан".

"Они запустили этот конкурс, несмотря на то, что в первом чтении парламентом был принят законопроект, в котором изменяется процедура избрания генерального прокурора, а также несколько ходатайств о глубокой реформе прокуратуры. Похоже, что ВСП так и не понял, что время, когда они могли назначать прокурорами коррумпированных персонажей, таких как Харунжен, Попа или Бецишор, прошло", - отметила она, подчеркну, что "серьезность проблемы требует кризисных решений".

Майя Санду объявила, что на следующей неделе на заседании правительства будет принято срочное решение о  создании Бюро по борьбе с коррупцией и реформой юстиции при премьер-министре, в которое наряду с представителями гражданского общества войдут и международные эксперты, а также руководители учреждений, ответственных за борьбу с коррупцией и реформу юстиции.

"Правительство отвечает перед гражданами и берет на себя огромные обязательства, в то время как прокуроры и судьи, руководство Национального агентства по неподкупности (НАП) и другие, подобные им, издеваются над правосудием и делают невозможным развитие Республики Молдова в других областях. Граждане требуют решений от правительства, а не от главы НАП председателя Высшего совета прокуроров или судьи Кагула", - объяснила премьер-министр решительность предложенных ею мер.

Примечательно, что в этот же день критикуемый за пособничество представителям прежнего режима Плахотнюка Высший совет прокуроров удовлетворил запрос врио Генпрокурора Дмитрия Робу об утверждении своими заместителями Эдуарда Булата, Миру Рошиору и Александра Никиту. Ни один из них ранее не был замечен в сопротивлении подчиненности прокуратуры клану олигарха Владимира Плахотнюка.


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