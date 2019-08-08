Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу ...

Экс-премьер Юрий Лянкэ пытался проехать через дипломатический коридор с суммой в 50 тысяч евро.

Об этом сообщает издание cotidianul.md со ссылкой на собственные источники, уточнив, что инцидент имел место еще в ночь на 1 августа на пункте пропуска Скуляны на границе с Румынией.

Издание сообщает, что Лянкэ вез на своей машине 50 тысяч евро, в условиях, когда закон запрещает вывоз из страны более 10 тысяч евро без разрешительных документов. В результате, экс-премьер был вынужден вернуться в Молдову.

Также сообщается, что в течение июля Лянкэ 6 раз пересек молдо-румынскую границу.

Известно, что Юрий Лянкэ является одним из основных причастных к краже миллиарда долларов. При его поддержке в качестве премьер-министра была выведена из банковской сферы большая часть украденной суммы. Позже, Лянкэ аргументирует свое участие в "краже века" ставшим уже крылатым выражением "я был просто премьер-министром".