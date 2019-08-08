Прокурор с репутацией пьяницы получил должность от новой власти ...

(ВИДЕО) В день, когда премьер-министр Майя Санду объявила о нетерпимости к методам старорежимной прокуратуры, скомпрометировавший себя бывший прокурор Эдуард Патик, активно участвовавший в политических преследованиях, получил назначение в структуре минздрава.

"В четверг назначила руководителем Центра по госзакупкам в области здравоохранения г-на Эдуарда Патика, юриста по профессии, который несколько лет назад занимал должность прокурора, и я уверена, что он сможет вернуть это агентство на службу народу", - торжественно объявила в пятницу министр здравоохранения Алла Немеренко в соцсетях.

Патик был вынужден уволиться в 2015 году из прокуратуры. Мотивы своего решения он не уточнил. Также, он не особенно распространяется о том, что до увольнения он работал прокурором Отдела уголовного преследования в центральных органах МВД и Таможенной службы, под руководством скандально известного Виорела Мораря.

Известно, что будучи прокурором, Патик злоупотреблял спиртным даже в рабочее время, а среди коллег его называли "Вечно молодой, вечно пьяный!". Предположительно, именно это пристрастие и стало причиной его увольнения "по собственному желанию".

В декабре 2018 года, Патик был заснят бывшим депутатом Александром Петковым в ходе обыска. Петков настаивает, что Патик был в нетрезвом виде. Обращает на себя внимание его неадекватное поведение. Он являлся руководителем группы прокуроров, но в виду своего состояния, сидел в стороне в кресле, время от времени "отключаясь". Всю работу за Патика делал его помощник в группе, также известный участием в политических преследованиях прокурор Лилиан Бакалым.

«Прокурор (пока) Эдуард Патик - во время процессуальной меры (обыск), где он является еще и руководителем (!!!) группы. Этот "вечно молодой, вечно пьяный!" еще и претендует на звание "трезвенник года"! Смотреть до конца!», - написал тогда в сопроводительном тексте Петков, выложив видеокадры.