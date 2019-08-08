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В Москве прошла очередная акция за свободные выборы и против произвола властей

Опубликовано : 10 август 2019 г. 22:31 | Просмотров: 229 | Категория: Мир

Пятая за месяц акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Протесты из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу продолжаются с середины июля.

Выступившие на митинге призвали отпустить всех политзакюченных и не признавать легитимность будущей Московской городской думы. Одним из требований также было требование об отставке президента России Владимира Путина.

Как сообщает издание "Ведомости", митинг стал самым массовым за последнее время, отчасти потому, что прийти на акцию призывали многие известные журналисты, блогеры, музыканты с большой аудиторией в социальных сетях. Сама акция прошла мирно, однако после нее часть протестующих отправились гулять в центр – там начались массовые задержания.

Сообщается, что участниками акции стали не менее 50 тысяч человек. МВД занижает количество участников более чем в два раза.

После того как акция на проспекте Сахарова завершилась, часть протестующих отправились гулять по центральным улицам города, а полиция провела уже ставшие привычными в Москве задержания инакомыслящих.

К протестам в Москве присоединились в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Томске, Иркутске, Омске, Красноярске и других городах России.

По данным сервиса мониторинга политических преследований ОВД-Инфо, в 4 городах России было задержано 316 человек. Из них, в Москве - 221, в Санкт-Петербурге - 80, в Ростове-на-Дону - 13 и в Брянске - 2.


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