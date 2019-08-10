Кишиневские власти отмыли миллионы леев на реконструкции центрального проспекта столицы ...

Только на одну опору уличного освещения было якобы потрачено около двух миллионов леев.

Об этом сообщил в соцсетях муниципальный советник от "нашей партии" Ильян Кашу.

Кашу предоставил и фотографию опоры, заявленная стоимость которой составляет 1,7 млн леев. Муниципальный советник утонили, что эта опора была установлена в ходе ремонта проспекта Штефана чел Маре, на который было потрачено 11 миллионов евро из кредита Европейского банка реконструкции и развития.

"Таких столбов несколько. Где мэрия, "Дельта" (румынская компания, подрядчик проекта - Ред.) и Европейский банк реконструкции и развития нашли такие столбы? Или это банальное отмывание денег?", - написал Илиан Кашу.

Примечательно, что сроки ремонта проспекта Штефана чел Маре были неоднократно перенесены, а после сдачи в эксплуатацию обнаружены множественные недоделки, как при строительстве дорожного полотна, так и дорожных конструкций.