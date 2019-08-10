Кишиневский общепит выходит на протесты ...

Рестораны и кафе закроются в понедельник на полчаса, а часть владельев заведений выйдет к парламенту, протестуя против решения власте об отмене льгот по уплате НДС для сервиса общесвтенного питания и отелей.

Протест организован после решения Министерства финансов отменить ранее введенную по инициативе олигарха Владимира Плахотнюка ставку НДС в 10% (в два раза ниже прежней - Ред.).

"Несмотря на публичные консультации, нет анализа реализации этих мер: хорошо это, или плохо. Не учли ни одну реальную цифру, и, соответственно, мы хотим привлечь внимание парламента, чтобы депутаты не спешили с утверждением этой меры", - заявила председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Республики Молдова (MĂR) Анета Заставицки.

В то же время, министр финансов Наталья Гаврилица не намерена отказываться от своего решения, написав соцсетях, что "право протестовать является неотъемлемой частью демократии", дав понять, что снижение вдвое ставки налога не привело к выведению бизнеса из тени.

Гаврилица сообщила, что на помощь могут рассчитывать лишь те заведения, которые работают законно, не имея возможности "конкурировать с теми, кто скрывает доходы".

"Я сделаю все возможное, чтобы создать условия для лояльной конкуренции и вывести всех из теневой экономики. Мы уже работаем над пакетом мер, которые поощряют работу по-белому - от лотерей с чеками до серьезных проверок там, где выявлено больше всего нарушений", - отметила министр финансов.