В действиях священника-живодера не найдено состава преступления ...

(DOC) Прокуратура Новоаненского района отказала в возбуждении уголовного дела в отношении священника Геннадия Валуцэ, в виду того, что действия священника, шокировавшего общественность своим жестоким обращением с собакой, "не квалифицируются уголовным законодательством, как преступление".

Копию постановления прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела разместил в соцсетях сам Валуцэ, добавив, что целью инициаторов дела было "очернение Церкви и мое разоружение, как антигомосексуальной силы".

Уголовный процесс против дьякона был отрыт полицией 22 июля, в тот день, когда в СМИ появились шокирующие видеокадры издевательства над собакой.

Валуца оскандалился после того, как активисты общества по защите животных сообщили в соцсетях о произошедшем накануне факте жестокого обращения с собакой, предоставив целый ряд фотографий, на которых запечатлено привязанное к автомобилю священника искалеченное животное.

Автомобиль священника, который тащил собаку, остановил свидетель происшествия. На фотографиях за машиной видны следы крови собаки, разодравшей лапы об асфальт.

Священник уже более года ведет на телеканале Додона еженедельную православную передачу "Să luăm aminte" ("Запомним").

Это не единственная связь священника-живодера с Додоном. В 2016 году, в ходе кампании Додона на выборах президента, Геннадий Валуца был одним из крупных спонсоров предвыборной кампании Додона, внеся 49,8 тыс. леев.

Факт жестокого обращения священника с животным привёл общество в негодование, а в соцсетях под петицией с требованием к Министерству внутренних дел наказать Валуца к настоящему времени собрано около 47 тысяч подписей. Спустя несколько дней после инцидента Митрополия приняла решение временно отстранить дьякона от богослужений и начать собственное разбирательство.