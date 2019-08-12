Додон назначил своего родственника секретарем Совбеза
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Занимающий должность президента Игорь Додон объявил о новом назначении в своем аппарате.
В понедельник Додон подписал указ о назначении своего родственника, депутата Виктора Гаичука на должность советника в области обороны и национальной безопасности и секретаря Высшего совета безопасности.
По мнению Додона, Гаичук способен "гарантировать эффективность деятельности Совета и способствовать укреплению сектора обороны и национальной безопасности".
Виктору Гайчуку 62 года. Он бывший министр обороны, а также посол в Бельгии и представитель в НАТО.
Додон приходится нанашом сыну Гаичука - Сергею.
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