Додон назначил своего родственника секретарем Совбеза ...

Занимающий должность президента Игорь Додон объявил о новом назначении в своем аппарате.

В понедельник Додон подписал указ о назначении своего родственника, депутата Виктора Гаичука на должность советника в области обороны и национальной безопасности и секретаря Высшего совета безопасности.

По мнению Додона, Гаичук способен "гарантировать эффективность деятельности Совета и способствовать укреплению сектора обороны и национальной безопасности".

Виктору Гайчуку 62 года. Он бывший министр обороны, а также посол в Бельгии и представитель в НАТО.

Додон приходится нанашом сыну Гаичука - Сергею.