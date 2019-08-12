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Юрий Мунтян объяснил, 'почему именно сейчас'

Опубликовано : 12 август 2019 г. 23:19 | Просмотров: 541 | Категория: Власть

Бывший исполнительный секретарь политисполкома ЦК ПКРМ Юрий Мунтян объяснил, почему именно сейчас им и его коллегами было принято решение о запуске Партии коллективного действия - Гражданский конгресс.

По мнению Мунтяна, высказанному в эфире телеканала TVC21, среди основных причин были опасность быть названными "спойлерами" Партии коммунистов, а также невозможность составить конкуренцию Партии социалистов и, соответственно, быть зарегистрированными.

Он уточнил, что пока ПКРМ еще даже была в парламенте, "мы знали, что многие товарищи нас просто не поймут, а некоторые просто в горячке даже обвинят в спойлерстве".

"Теперь (после провала ПКРМ - Ред.), уже всем все ясно, и мы никогда уже не будем обвинены в спойлерстве", - отметил Юрий Мунтян.

Кроме того, другой немаловажной причиной, по мнению Юрия Мунтяна, является тот факт, что до смены власти в июне 2019 года "нельзя было зарегистрировать какую-либо левую партию". "До14 июня 2019 года, левый фланг, который мы представляем, безраздельно был занят Партией социалистов, всячески защищаемой Владимиром Плахотнюком. До 14 июня 2019 года на левом фланге мола появиться только одна партия - Партия ШОР, или ей подобные", - добавил Мунтян, объясняя выбранный период для создания нового политического проекта.

Политическая программа "Партии коллективного действия - Гражданский конгресс" была опубликована доктором истории Марком Ткачуком 1 августа. Несколькими неделями ранее, было объявлено, что вместе с Ткачуком в создании этого политического проекта участвует и Юрий Мунтян.


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