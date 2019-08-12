Нэстасе предложил начинать рабочий день в 7 утра ...

Нэстасе предложил начинать рабочий день не в 8-9 часов, как это сейчас, а в 7 часов утра. Министр сообщил, что это его давняя идея, а обсуждение этой инициативы он уже начал в МВД, отметив, что на этот счет "есть разные мнения".

По мнению Андрея Нэстасе, те, кому не надо отводить детей в сады, могли бы начинать сою трудовую деятельность в 7 утра. Кроме того, он призвал кишиневцев отказаться от личного автотранспорта, пересев на самокаты и общественный транспорт. Нэстасе, передвигающийся на служебном автотранспорте, считает, что эта мера резко уменьшит пробки на улицах Кишинева.

"Обращаюсь ко всем нам, особенно, к тем, кто предоставляет рабочие места, обсудить с работниками и, может, установите другой распорядок рабочего дня", - обратился Андрей Нэстасе в своем видеообращении в соцсетях, отметив, что подобным образом моно будет достичь большего комфорта в столице.