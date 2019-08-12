Партия Майи Санду обвинена в скрытом финансировании ...

Экс-депутат Юрий Мунтян заявил, что создаваемая им новая политическая партия коллективного действия - Гражданский конгресс выступает за полную отчетность о финансировании партии, в том числе посредством структур гражданского общества.

Об этом Мунтян сообщил в эфире телеканала TVC21, сославшись на пример возглавляемой премьер-министром Майей Санду Партии "Действие и Солидарность", пользовавшейся, по его мнению, незаявленной помощью со стороны ряда неполитических структур, финансируемых зарубежными партнерами Молдовы.

"Вы должны понимать, что Партия "Действие и Солидарность" не нуждается в особых ресурсах такого рода, как пожертвования. Да, у них есть какая-то там инициатива по краудфаундингу, и она открыта. Но на ПДС работает огромное количество представителей гражданского общества, которые финансируют разного рода партнеров по развитию", - отметил Мунтян, задавшись вопросом, как учитываются "разного рода проекты, которые обслуживают ПДС".

В этой связи он подчеркнул, что в создаваемой новой партии также будут подобные проекты, "просто мы об этом будем говорить прямо и отчитываться". "Откуда поступают ресурсы, если таковые будут, на что они идут, мы будем отчитываться по отдельным мероприятиям, и мы хотели бы, чтобы это было и для всех остальных", - добавил Юрий Мунтян.

Политическая программа "Партии коллективного действия - Гражданский конгресс" была опубликована доктором истории Марком Ткачуком 1 августа. Несколькими неделями ранее, было объявлено, что вместе с Ткачуком в создании этого политического проекта участвует и Юрий Мунтян.