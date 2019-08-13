Молдова способна сама себя финансировать, а больших рисков для бюджета в случае ухода этой организации не случится.

Об этом написал в соцсетях совтеник занищего дожность президента Игоря Додона, бывший министр финансов в правительстве Демпартии Ион Кику, назвав "желательным" уход этой организации из Молдовы.

"В случае желательного ухода МВФ и грамотного управления госфинансами и экономикой, Молдова способна сама себя финансировать, а нынешнее поколение - не оставлять миллиардные долги для детей и внуков", - заявил советник Додона.

По его мнению, именно Международный валютный фонд виновен в том, что население Молдовы вынуждено возвращать украденный из банковской сферы миллиард долларов. "Во многом, именно благодаря "партнеру", на всех нас висит 14-миллиардный долг - вследствии "кражи века"...", - отмечает Кику.

Кроме того, по его мнению, благодаря МВФ оказывается давление на ресторанно-гостиничный сектор (HORECA). "Официальные продажи сектора ХОРЕКА (780 наиболее крупных предприятий) за первые 5 месяцев этого года почти на 40% выше, чем за соответствующий период прошлого года - сектор начал выходить "в свет". Ничего странного в том, что эту отрасль, как когда-то и многие другие, партнер решил "реформировать" по своему...", - добавил советник Додона.

10 июля правительство Молдовы подписало договор с МВФ о предоставлении очередного транша макроэкономической помощи в размере 46,5 млн долл., который может быть выделен в начале 2020 года при соблюдении ряда условий со стороны МВФ.