На фоне PR-акций занимающего должность президента Игоря Додона по увековечиванию памяти освободителей Молдовы от фашизма, подконтрольный ему медиа-холдинг героизирует "Третий Рейх".

В видении издания "Блокнот Молдова", которое является совместным проектом с приятелем Додона, бывшим депутатом Госдумы Олегом Пахолковым, немцы периода Третьего Рейха являются "великими воинами", наравне с представителями древних киммерийцев.

Об этом говорится в материале издания, посвященном проведению фестиваля в селе Кэрбуна, под названием "Gloria Moldovei: Festivalul Taurul Negru de Cărbuna".

Издание отмечает, что в окрестностях нынешнего села Кэрбуна "на протяжении тысячелетий сражались великие воины – от древних киммерийцев до немцев периода Третьего Рейха. Земля здесь впитала кровь множества доблестных воинов, приходивших с далеких земель – вот почему почва здесь так плодородна и закаты так красны".

Примечательно, что ранее Додон высказывался о необходимости введения уголовного наказания за пропаганду и героизацию фашизма.

"Немцы периода Третьего Рейха являются для Додона "великими воинами". Подтверждением этому - произведение одного из основных изданий Додона, который непонятно почему пиарится на теме 75-летия Освобождения Молдовы от фашизма", - прокомментировал в соцсетях публикацию главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, призвавший Додона начать наказание за героизацию фашизма "с себя и себе подобных".

Термин "Третий Рейх" (Drittes Reich) был провозглашен нацистами для возвеличивания своего режима. О создании Третьего Рейха было объявлено Гитлером в марте 1933 года.