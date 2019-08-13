Молдавские власти решили увековечить день подписания Пакта Молотова-Риббентропа ...

Правительство учредило День памяти жертв сталинизма и нацизма, который будет отмечаться 23 августа.

Как заявила на заседании правительства премьер-министр Майя Санду, решение принято в духе решения Европейского парламента от 2 апреля 2009 года.

"Призываем всех, особенно телеканалы, объявить в этот день в 20:00 минуту молчания", - заявила на заседании Майя Санду, объявляя о новом памятном дне, которым будет день подписания в 1939 году советско-германского Договора о ненападении и секретного протокола к нему.

В резолюции, на которую ссылаются молдавские власти, подчеркнута важность сохранения памяти прошлого и подтверждается солидарная позиция против всех тоталитарных режимов, независимо от их идеологического характера. Правительство Республики Молдова осуждает все преступления против человечества и серьезные нарушения прав человека, признает страдания всех жертв тоталитарных и авторитарных режимов и заявляет, что мир и примирение, основанное на сохранении памяти жертв, демократия и соблюдение прав человека, являются единственной моделью развития, которой оно будет следовать.

Указанное решение было объявлено премьер-министром после заседания Высшего совета безопасности с участием премьер-министра Майи Санду, председателя парламента Зинаиды Гречаной и занимающего должность президента Игоря Додона.