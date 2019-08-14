Платон беспрепятственно провел видеоконференцию из тюремной камеры ...

Ранее жаловавшийся на лишение почти всех возможностей связи с внешним миром, осужденный на 25 лет за финансовые махинации бизнесмена Вячеслав Платон теперь уже проводит видеоконференции по Skype из своей тюремной камеры.

В среду администрация СИЗО №13, в котором содержится Платон, провели обыски в его камере после того, как 8 августа он вышел на связь со своими адвокатами, находящимися на судебном процессе в Киеве и дал показания. В тот день, на заседании Киевского Апелляционного суда адвокаты Вячеслава Платона потребовали проверить законность экстрадиции Платона из Украины в Молдову.

Пока не известно, откуда у осужденного могли появиться средства связи в тюремной камере. Ранее сообщалось, что его посещал в СИЗО депутат фракции Партии социалистов Владимир Цуркан.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден на 25 лет по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса над ним, власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях.