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Собака загрызла до смерти 4-летнюю девочку

Опубликовано : 14 август 2019 г. 22:24 | Просмотров: 621 | Категория: Страна

Трагедия произошла в селе Малые Милешты, Яловенского района, а девочка скончалась от укусов охранявшей двор овчарки.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Яловенского инспектората полиции, все произошло во дворе дома, на глазах 7-летнего брата погибшей девочки.

В полицию обратилась 25-летняя мать ребенка, которая и вызвала "скорую". Покусанный собакой ребенок скончался до приезда врачей.

После инцидента, дедушка погибшего ребенка отвел овчарку в лес и пристрелил ее.


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