Собака загрызла до смерти 4-летнюю девочку
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Трагедия произошла в селе Малые Милешты, Яловенского района, а девочка скончалась от укусов охранявшей двор овчарки.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь Яловенского инспектората полиции, все произошло во дворе дома, на глазах 7-летнего брата погибшей девочки.
В полицию обратилась 25-летняя мать ребенка, которая и вызвала "скорую". Покусанный собакой ребенок скончался до приезда врачей.
После инцидента, дедушка погибшего ребенка отвел овчарку в лес и пристрелил ее.
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