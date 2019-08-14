Собака загрызла до смерти 4-летнюю девочку ...

Трагедия произошла в селе Малые Милешты, Яловенского района, а девочка скончалась от укусов охранявшей двор овчарки.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Яловенского инспектората полиции, все произошло во дворе дома, на глазах 7-летнего брата погибшей девочки.

В полицию обратилась 25-летняя мать ребенка, которая и вызвала "скорую". Покусанный собакой ребенок скончался до приезда врачей.

После инцидента, дедушка погибшего ребенка отвел овчарку в лес и пристрелил ее.