МЕНЮ
Twitter
﻿ 91
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:00  

Эколог: Инициатива новых властей несет реальную опасность роста раковых заболеваний

10:39  

Партия Додона считает сталинизм коммунизмом

14.08.2019  

Собака загрызла до смерти 4-летнюю девочку

14.08.2019  

Платон беспрепятственно провел видеоконференцию из тюремной камеры

14.08.2019  

Молдавские власти решили увековечить день подписания Пакта Молотова-Риббентропа

14.08.2019  

Медиа-холдинг про-российского Додона уличен в героизации фашизма
все новости

Партия Додона считает сталинизм коммунизмом

Опубликовано : 15 август 2019 г. 10:39 | Просмотров: 61 | Категория: Власть

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча сделал официальное заявление по поводу утвержденной накануне инициативы правительства об установлении Дня памяти жертв сталинизма и нацизма, который будет отмечаться 23 августа.

В распространенном Партией социалистов пресс-релизе отмечается, что Батрынча призвал партии Блока ACUM, воздержаться от провокаций идеологического характера. "Такое заявление он сделал в связи с инициативой правительства приравнять коммунизм (сталинизм) и фашизм (нацизм) и учредить новой траурной даты в календаре – 23 августа", - говорится в пресс-релизе партии Игоря Додона.

"Убеждены, что необдуманные инициативы могут привести к расколу общества, отвлечь силы и ресурсы от повестки деолиграхизации и освобождения захваченных институтов, борьбы с коррупцией, разрушения преступных схем и восстановления отношений со стратегическими партнерами", - заявил от имени Партии социалистов Батрынча.

Он уточнил, что для утверждения этой памятной даты необходимо соответствующее решение парламента, требующее не менее 51 голоса депутатов. В этой связи один из лидеров ПСРМ отметил, что его коллеги по парламентской фракции ПСРМ не проголосуют за утверждение этой инициативы.

Как заявила на заседании правительства премьер-министр Майя Санду, решение принято в духе решения Европейского парламента от 2 апреля 2009 года.

Ранее уже сообщалось, что в среду премьер-министр Майя Санду объявила об учреждении в Молдове Дня памяти жертв сталинизма и фашизма, который будет отмечаться 23 августа, в день подписания в 1939 году советско-германского Договора о ненападении и секретного протокола к нему.

В резолюции, на которую ссылаются молдавские власти, подчеркнута важность сохранения памяти прошлого и подтверждается солидарная позиция против всех тоталитарных режимов, независимо от их идеологического характера.

Указанное решение было объявлено премьер-министром после заседания Высшего совета безопасности с участием  премьер-министра Майи Санду, председателя парламента Зинаиды Гречаной и занимающего должность президента Игоря Додона.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Эколог: Инициатива новых властей несет реальную опасность роста раковых заболеваний

Эколог: Инициатива новых властей несет реальную опасность роста раковых заболеваний ...

Просмотров: 1
Партия Додона считает сталинизм коммунизмом

Партия Додона считает сталинизм коммунизмом ...

Просмотров: 127
Платон беспрепятственно провел видеоконференцию из тюремной камеры

Платон беспрепятственно провел видеоконференцию из тюремной камеры ...

Просмотров: 914
Молдавские власти решили увековечить день подписания Пакта Молотова-Риббентропа

Молдавские власти решили увековечить день подписания Пакта Молотова-Риббентропа ...

Просмотров: 550
Медиа-холдинг про-российского Додона уличен в героизации фашизма

Медиа-холдинг про-российского Додона уличен в героизации фашизма ...

Просмотров: 753
Советник Додона выступает за разрыв отношений с МВФ

Советник Додона выступает за разрыв отношений с МВФ ...

Просмотров: 5167
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 14243
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 40417
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 38025
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15785
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 105345
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 103192
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44463
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38763
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 38015
Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Просмотров: 27449
Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь

Просмотров: 26318
Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Просмотров: 22274
ВЛАСТЬ
Эколог: Инициатива новых властей несет реальную опасность роста раковых заболеваний

Эколог: Инициатива новых властей несет реальную опасность роста раковых заболеваний

10:39  Партия Додона считает сталинизм коммунизмом
14.08.2019  Платон беспрепятственно провел видеоконференцию из тюремной камеры
14.08.2019  Молдавские власти решили увековечить день подписания Пакта Молотова-Риббентропа
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу

Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу

07.08.2019  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău
05.08.2019  Прокуратура определила период узурпации власти
05.08.2019  Плахотнюк заочно арестован московским судом по обвинению в наркоторговле



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2019 (63)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker