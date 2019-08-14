Партия Додона считает сталинизм коммунизмом ...

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча сделал официальное заявление по поводу утвержденной накануне инициативы правительства об установлении Дня памяти жертв сталинизма и нацизма, который будет отмечаться 23 августа.

В распространенном Партией социалистов пресс-релизе отмечается, что Батрынча призвал партии Блока ACUM, воздержаться от провокаций идеологического характера. "Такое заявление он сделал в связи с инициативой правительства приравнять коммунизм (сталинизм) и фашизм (нацизм) и учредить новой траурной даты в календаре – 23 августа", - говорится в пресс-релизе партии Игоря Додона.

"Убеждены, что необдуманные инициативы могут привести к расколу общества, отвлечь силы и ресурсы от повестки деолиграхизации и освобождения захваченных институтов, борьбы с коррупцией, разрушения преступных схем и восстановления отношений со стратегическими партнерами", - заявил от имени Партии социалистов Батрынча.

Он уточнил, что для утверждения этой памятной даты необходимо соответствующее решение парламента, требующее не менее 51 голоса депутатов. В этой связи один из лидеров ПСРМ отметил, что его коллеги по парламентской фракции ПСРМ не проголосуют за утверждение этой инициативы.

Как заявила на заседании правительства премьер-министр Майя Санду, решение принято в духе решения Европейского парламента от 2 апреля 2009 года.

Ранее уже сообщалось, что в среду премьер-министр Майя Санду объявила об учреждении в Молдове Дня памяти жертв сталинизма и фашизма, который будет отмечаться 23 августа, в день подписания в 1939 году советско-германского Договора о ненападении и секретного протокола к нему.

В резолюции, на которую ссылаются молдавские власти, подчеркнута важность сохранения памяти прошлого и подтверждается солидарная позиция против всех тоталитарных режимов, независимо от их идеологического характера.

Указанное решение было объявлено премьер-министром после заседания Высшего совета безопасности с участием премьер-министра Майи Санду, председателя парламента Зинаиды Гречаной и занимающего должность президента Игоря Додона.