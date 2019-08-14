Эколог: Инициатива новых властей несет реальную опасность роста раковых заболеваний ...

Об этом Тромбицкий написал в соцсетях, комментируя законопроект, позволяющий сжигать отходы.

"Сегодня, в авральном порядке парламент внесет изменения в действующее законодательство, которое разрешит сжигание отходов. По словам сторонницы такого метода и вицепредседателя профильной комиссии Инги Григориу, это решение избавит страну от неавторизованных свалок.

Так ли это, мы скоро увидим.

Моя точка зрения, что последствия могут быть тяжелыми для здоровья людей.

Почему? Потому что Молдова - не Австрия.

Внедрение этих потенциально опасных технологий будет сопровождаться благими пожеланиями и шлейфом коррупции, потому что очистка газов, выбрасываемых при сжигании, стоит как минимум половину стоимости самой установки. Вот где и будут экономить.

А если что-то не соблюдено, будут выбрасываться диоксины. Их дорого определять, и повторится история с генетически модифицированными организмами, наводнившими поля, что не очень хотят признавать, а определять - дорого и не хочется.

Так что нас ждут канцерогенные времена! Если найдутся инвесторы. А если не найдутся - свалки никуда не исчезнут и всё будет как было. Более дешевый метод - захоранивание. Но до него почему-то руки не доходят.

И осуществить анализ социально-экономических последствтвий комиссия не пожелала. Потому что дорого, займет время и некому", - считает известный эколог, экс-депутат Илья Тромбицкий.

Инга Гигориу представляет в парламенте Партию Платформа DA.