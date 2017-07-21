Плахотнюк ждет, чтобы люди призвали его вернуться
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Беглый олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк готов вернуться в Молдову ишь в случае широкого народного призыва.
Об этом заявил бывший заместитель Плахотнюка по партии, депутат Владимир Чеботарь.
Как сообщил Чеботарь изданию Uniimedia, Плахотнюк вернется в страну, "когда его призовут люди, а не только члены Демпартии".
"Я думаю, что люди позовут его, потому что, несмотря на обвинения в его адрес и адрес ДПМ, они каждый день убеждаются, что на самом деле он жил с заботой о людях", - считает Чеботарь.
Он также сообщил, что "Плахотнюк больше не находится в Молдове, он больше не депутат, и он дистанцировался от партии, чтобы партия не страдала, не была запугана до такой степени, как сегодня".
Олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, а спустя 10 дней объявил об уходе из политики.
Предположительно, Плахотнюк находится в США.
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