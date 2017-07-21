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Плахотнюк ждет, чтобы люди призвали его вернуться
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Плахотнюк ждет, чтобы люди призвали его вернуться

Опубликовано : 15 август 2019 г. 11:34 | Просмотров: 1564 | Категория: Власть

Беглый олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк готов вернуться в Молдову ишь в случае широкого народного призыва.

Об этом заявил бывший заместитель Плахотнюка по партии, депутат Владимир Чеботарь.

Как сообщил Чеботарь изданию Uniimedia, Плахотнюк вернется в страну, "когда его призовут люди, а не только члены Демпартии".

"Я думаю, что люди позовут его, потому что, несмотря на обвинения в его адрес и адрес ДПМ, они каждый день убеждаются, что на самом деле он жил с заботой о людях", - считает Чеботарь.

Он также сообщил, что "Плахотнюк больше не находится в Молдове, он больше не депутат, и он дистанцировался от партии, чтобы партия не страдала, не была запугана до такой степени, как сегодня".

Олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, а спустя 10 дней объявил об уходе из политики.

Предположительно, Плахотнюк находится в США.


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