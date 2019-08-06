Телеканал 'Россия-24' обвинен в разжигании ненависти
|
Национальный совет по электронным СМИ Латвии обвинил телеканал "Россия-24" в разжигании ненависти в выпуске новостей о новом латвийском президенте Эгиле Левитсе.
Как сообщает издание mixnews, соответствующее заявление ведомства было опубликовано в среду.
По данному обвинению возбуждено 19 административных дел.
Латвийские власти объявили, что нарушение было зафиксировано в новостном выпуске 30 мая на канале “Россия-24”. Ведущая передачи в частности сказала, что “новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских".
Поскольку, по латвийскому законодательству за содержание контента, распространяемого каналами из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор, административные дела возбуждены в отношении всех 19-ти кабельных операторов, ретранслирующих российский телеканал.
"Учитывая то, что произошло, это возможность для каждого оператора оценить свое предложение каналов", - подчеркнул член NEPLP Патрик Грива.
Заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш предупредил, что совет продолжит следить "за программами недружественных Латвии стран".
|