Депутаты партии Додона вспомнили о недостатках смешанной избирательной системы ...

Социалисты, инициировавшие вместе с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка введение смешанной избирательной системы, проголосовали за ее окончательную отмену в связи с противоречием рекомендациям Совета Европы.

Окончательное решение об отмене смешанной избирательной системы Додона-Плахотнюка и возврате к прежней пропорциональной системе голосования было принято на состоявшемся в четверг заседании парламента.

Как заявили инициаторы отмены введенной в 2018 году системы, "она была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии".

По уже измененной голосами тех же социалистов системе выборов, возвращен "день тишины" накануне выборов и отменен сертификат о неподкупности.

Также, находящимся за пределами Молдовы гражданам разрешено голосовать и на основе внутреннего общегражданского паспорта и военного билета.

Смешанная избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходившей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.