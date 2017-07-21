Министерство обороны вооружало Плахотнюка и его окружение ...

Бывший министр обороны Еуджен Стурза дарил табельное оружие Плахотнюку, а олигарх приходил в Минобороны и Военную Академию, "как к себе домой".

Об этом заявил на проведенной в четверг пресс-конференции министр обороны Павел Войку.

По словам министра, им было обнаружено, что его предшественник подарил пистолет "ТТ" не только бывшему лидеру Демпартии, но его окружению.

"Недопустимо, чтобы политик, лидер партии, я говорю о Владимире Плахотнюке, в предвыборную кампанию приходил в казармы, в министерство, и его встречали с воинскими почестями", - заявил Войку.

Он отметил, что министры обороны на самом деле имеют право дарить оружие другим лицам за определенные заслуги. В этой связи он отметил, что если до 2015 года было подарено 20 пистолетов и других видов оружия, то за последние четыре года министерство обороны подарило 57 единиц оружия. "В основном, дарили демократам, некоторым даже по нескольку раз", - подчеркнул министр.

Войку пообещал, что передаст журналистам полный список обладателей именного оружия. Однако, назвал лишь имя одного из пропагандистов Плахотнюка - Геннадия Косована, с которым у министра личные счеты еще со времен службы в МВД.

Бывший министр обороны Еуджен Стурза, на беззакония которого ссылался Павел Войку, был приведен к присяге 24 октября после того, как Игорь Додон был отстранен от должности на несколько минут. Тогда, обязанности Додона исполнил председатель парламента Андриан Канду. "Не сдамся и не подпишу ни один декрет, с которым не согласен. Я не подпишу декрет о назначении господина Еуджена Стурзы. Не признаю Еуджена Стурзу министром и не включу в состав Высшего совета безопасности", - заявил тогда Додон.

Несмотря на это, 5 марта 2018 года подписал Указ № 624, введя Стурзу в состав Высшего совета безопасности.